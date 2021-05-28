ÖSYM’den duyuru

Haber: N. Halid Altundal

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM), 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavları başvurularını almaya başladı. Konuyla ilgili ÖSYM’den yapılan duyuruda, “2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Duyuruya göre adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, Kılavuza ÖSYM sitesindeki duyurudan erişebilecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 15:48