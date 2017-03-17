Haber: Esra Öztürk

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sonrası yapılan açıklamada “ÖSYM Yönetim Kurulu, KPSS’de oturum başına ücreti 40 TL olarak belirledi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 14 Mart 2017 tarihli kamuoyu açıklamasında KPSS alan bilgisi sınavında test bazlı ücretlendirmenin ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirileceğinin belirtildiği, bu kapsamda Kurulun 15 Mart 2017 tarihinde toplanarak ve KPSS alan bilgisi sınavı ile ilgili karar aldığı kaydedildi. Açıklamada, “Adayların sınav konforunu yükseltmek amacıyla çoklu oturum ve sınav başlama saatleri farklı dokuz test şeklinde, 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere uygulanacağı duyurulan KPSS alan bilgisi sınavlarında oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulaması ile bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçilerek; sınavın aynı tarihlerde üç oturum halinde yapılmasına, her oturumda üç alan testi uygulanmasına, oturum bazlı ücretlendirme yapılmasına, oturum başına ücretin 40 TL olarak belirlenmesine, oturumların Cumartesi sabah Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Cumartesi öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye; Pazar sabah İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak yeniden düzenlenmesine, sabah oturumlarının saat 10.00'da, öğleden sonra oturumlarının 14.30'da başlatılmasına, 2017 KPSS Lisans Kılavuzunun bu doğrultuda 16 Mart 2017 tarihinde güncellenmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

LYS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT

Diğer bir kararda ise LYS’ye girecek öğrencilere önemli bir uyarıda bulunuldu. Alınan kararda “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/ Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvurularında, E -Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin 17 Mart 2017 tarihinde açılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2017-YGS/LYS başvurularında, E -Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 17 Mart 2017 tarihinde açılacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebileceklerdir" denildi.