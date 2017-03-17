banner128

banner101

17 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • ÖSYM’den iki önemli açıklama

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, dün resmi sitesinden iki tane önemli açıklamada bulundu. KPSS için sistemin açıldığı belirtilirken LYS sınavına girecek öğrenciler için ise bilgilerin gelmemesi dahilinde sınava alınmayacakları belirtildi.

    17 Mart 2017 Cuma 08:27
    Bu haber 58 kez okundu
    ÖSYM’den iki önemli açıklama

    Haber: Esra Öztürk

    ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sonrası yapılan açıklamada “ÖSYM Yönetim Kurulu, KPSS’de oturum başına ücreti 40 TL olarak belirledi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 14 Mart 2017 tarihli kamuoyu açıklamasında KPSS alan bilgisi sınavında test bazlı ücretlendirmenin ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirileceğinin belirtildiği, bu kapsamda Kurulun 15 Mart 2017 tarihinde toplanarak ve KPSS alan bilgisi sınavı ile ilgili karar aldığı kaydedildi. Açıklamada, “Adayların sınav konforunu yükseltmek amacıyla çoklu oturum ve sınav başlama saatleri farklı dokuz test şeklinde, 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere uygulanacağı duyurulan KPSS alan bilgisi sınavlarında oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulaması ile bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçilerek; sınavın aynı tarihlerde üç oturum halinde yapılmasına, her oturumda üç alan testi uygulanmasına, oturum bazlı ücretlendirme yapılmasına, oturum başına ücretin 40 TL olarak belirlenmesine, oturumların Cumartesi sabah Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Cumartesi öğleden sonra Hukuk, İktisat, Maliye; Pazar sabah İşletme, Muhasebe, İstatistik olarak yeniden düzenlenmesine, sabah oturumlarının saat 10.00'da, öğleden sonra oturumlarının 14.30'da başlatılmasına, 2017 KPSS Lisans Kılavuzunun bu doğrultuda 16 Mart 2017 tarihinde güncellenmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

    LYS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT

    Diğer bir kararda ise LYS’ye girecek öğrencilere önemli bir uyarıda bulunuldu. Alınan kararda “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)/ Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvurularında, E -Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin 17 Mart 2017 tarihinde açılacağını bildirdi.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2017-YGS/LYS başvurularında, E -Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 17 Mart 2017 tarihinde açılacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebileceklerdir" denildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Seçme, Yerleştirme, Merkezi, Dün

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VATAN SEVGİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADINLARIMIZIN GÜNÜ
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129