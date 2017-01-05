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ÖSYM'den 2017 ÖSYS değişikliklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir. Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra, saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı soru örnekleri ekte kamuoyuna duyurulacaktır. LYS-1’de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak. Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin oldu. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır. Açık öğretim önlisans / lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır" denildi.