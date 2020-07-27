Ot biçme makinesinin yaraladığı yavru tavşan tedavi edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Çamyurdu köyünde yaşayan Ersin Kurol, tarlasında ot biçtiği esnada bir tavşanın otların arasından kaçtığını görerek makinesini durdurdu. Ot biçme makinesinin önüne bakan Kurol, 2 yavru tavşanın yaralandığını gördü. Korul, yaralı yavru tavşanları Taşkesti beldesinde veteriner kliniği bulunan Yasin Özdemir'e götürdü. Özdemir'in çabaları sonucunda yavru tavşanlardan birisi hayatta kalırken diğeri telef oldu. Özdemir, yaptığı açıklamada, evinin bahçesinde baktığı yavru tavşan tamamen iyileştiğinde doğal yaşam alanına bırakacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 16:09