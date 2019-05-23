Otel cinayetinde karar çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da kullanılmayan bir otelin ikinci katında bir odada hurda toplayıcıları tarafından bulunan cesedin, sevgilisi tarafından 3 ay önce öldürülen 2 çocuk annesi Dilek Diner olduğu tespit edildi.

Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde kullanılmayan bir otelin ikinci katına hurda toplamak için giren vatandaşlar cesetle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesi sonrası cesedin, boyun kısmında boğulma izi olan bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu’ndan kadının boğularak öldürüldüğü raporu gelmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri kent merkezinde kadının kimlik tespiti için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Son 3 ay içerisinde emniyete gelen kayıp ihbarları, Bolu’da yaşayan kimsesiz ve sokakta yaşayan kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Dilek Diner’in izine rastlayamadı.

Öldürülen kadının Dilek Diner olabileceği üzerine araştırmalarını genişleten ekipler, yapılan çalışma sonucu Diner’in sevgilisi olan 32 yaşındaki Tevfik Kor’u Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşadığı evinde gözaltına aldı ve Kor, Kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Tutuklandıktan sonra geçtiğimiz ay Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Tevfik Kor, savunmasında cinayeti 3 ay önce işlediğini itiraf ederek, "3 ay önce Dilek’le Bolu kent merkezinde buluştuk. Bir süre sonra aramızda tartışma çıktı ve kavga etmeye başladık. Kavganın büyümesi üzerine Dilek’i D-100 Karayolu üzerinde kullanılmayan bir otelin 2’inci katına götürdükten sonra boğarak öldürdüm" diyerek suçunu itiraf etmişti.

AĞLAYA AĞLAYA PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kor, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sevgilisini atıl durumda bulunan bir otelinde ikinci katında öldürmek suçlamasıyla son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının son sözün nedir sorusuna, gözyaşları arasında ; “Çok pişmanım” yanıtını verebildi. Mahkeme heyeti katil zanlısını önce müebbet hapis cezasına sonra da cinayeti haksız tahrik altında işlediğinden bu cezayı 18 yıla, iyi halinden dolayı da 15 yıla indirdi. Heyet ayrıca katil zanlısına, maktulün cep telefonunu ve şarj cihazı ile ilişkiye girmek için verdiği 150 TL’yi hırsızlık yaparak aldığı gerekçesiyle 5 yıl, bu suçu gece vakti işlediğinden artırılma giderek 7 yıl 6 aya çıkartılmasına iyi halinden dolayı da cezayı 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 13:53