Otel inşa edilecek

BOLU MERKEZ 100 YATAKLI UYGULAMA OTELİ BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ BOLU ÖZEL İDARESİ Bolu Merkez 100 Yataklı Uygulama Oteli Binası İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/895454

Otel inşa edilecek
1-İdarenin
a) Adı : BOLU ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : KÜLTÜR SEHITLER 47 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742703580 - 3742703589
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bolu Merkez 100 Yataklı Uygulama Oteli Binası İnşaatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 100 Yataklı Uygulama Oteli Binası İnşaatı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu / Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Toplantı Salonu

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