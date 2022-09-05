Otel inşa edilecek

BOLU MERKEZ 100 YATAKLI UYGULAMA OTELİ BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ BOLU ÖZEL İDARESİ Bolu Merkez 100 Yataklı Uygulama Oteli Binası İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/895454