Otel inşa edilecek

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BOLU ÖZEL İDARESİ
|b) Adresi
|:
|KÜLTÜR SEHITLER 47 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742703580 - 3742703589
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|Bolu Merkez 100 Yataklı Uygulama Oteli Binası İnşaatı Yapım İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1 adet 100 Yataklı Uygulama Oteli Binası İnşaatı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu / Merkez
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|29.09.2022 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İhale Toplantı Salonu