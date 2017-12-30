Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz Perşembe günü Kılıçarslan Mahallesi D-100 Karayolu kenarında atıl durumda bulunan otelin 2’nci katında boş odaya hurda toplamak için giren kişi tarafından donmuş halde kadın cesediyle karşılaşınca, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı yaptığı incelemelerde kadının ilk başta kimliğini tespit edemedi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının boynundaki izleri gördükten sonra cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Ekipler, olan ve kayıp ihbarı yapılan kişilere tek tek ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisleri Cesedin eşinden ayrıldıktan sonra tek başına Bolu'ya yerleşen 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirledi. Otelin çevresindeki güvenlik kameraları ve Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, Dilek Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğü tespit etti. Soruşturmayı genişleten polis, cesedin bulunmasının ardından geçen 24 saatlik süre içinde Dilek Diner'in yanındaki kişinin sevgilisi olan Tevfik Kor olduğunu belirledi. Abant Tabiat Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, Mudurnu ilçesindeki evinde polis tarafından yakalanarak dün akşam gözaltına alındı.

“BOĞARAK ÖLDÜRDÜM”

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tevfik Kor, burada verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, şöyle dedi: "3 ay önce Dilek ile Bolu kent merkezinde buluştuk. Kıskançlık nedeniyle aramızda tartışmalar oluyordu. Olay günü kavga ettik. Bana küfür etti. Ben de Dilek'i atıl durumdaki bir binaya götürdüm. Orada da küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Ben de daha fazla dayanamadım ve boğarak öldürdüm. Öldürdükten sonra onu orada bıraktım ve Mudurnu'daki evime gittim. 3 aydır da hiçbir şekilde polise başvurmadım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım." Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Tevfik Kor, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Kor, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.