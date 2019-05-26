Oteller doldu taştı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de doğa tutkunlarının uğrak yeri olacak. Her yıl binlerce yerli- yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve kirli havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant ve Gölcük tabiat parkları, kaplıcaları ve yüksek rakımlı yaylaları ile Bolu, her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Bolu'da, 9 günlük bayram tatili için kentteki otellerde rezervasyonlar alınmaya başlandı. Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki otellerde, turistlere bayram tatiline özel paketler hazırlandı. Otel yöneticileri, bayram tatili için bölgede rezervasyon oranının yüzde 80- 90 olduğunu belirtti. Bu oranın, bayrama kadar yüzde 100 olması bekleniyor.

'YÜZDE 100'E YAKLAŞACAK'

Gölcük Tabiat Parkı yakınındaki Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort isimli otelin sahibi Halit Ergül, otellerdeki doluluğun yüzde 100'e yaklaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Bolu'da şu anda rezervasyonlarımız yüzde 80 civarında ama bu yüzde 100'e yaklaşacaktır. Bu uzun tatiller bizim bölgemiz için pek iyi olmuyor. İnsanlar genellikle güney tatillerini tercih ediyor. Uzun süreli doluluklar orada olacak. Bizdeki doluluklar daha kısa olacak. Daha kısa gelip gitmeler için olacak. Bolu'nun eşsiz bir doğal güzelliği var. Bolu'ya 'tabiatın kalbi' diyoruz. Gölcük ile Yedigöller ile Abant ile muhteşem bir yer. Son zamanlarda hep yüksek kaliteli oteller yapıldı. 5 yıldızlı 3 otelimiz var. 4 yıldızlı oteller, 3 yıldızlı oteller hepsi de oldukça kaliteli. Bundan sonra Bolu'ya daha kaliteli oteller yapılacak" dedi.

'ÇOK AZ ODAMIZ KALDI'

Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace Oteli Müdürü Murat Acar da rezervasyonları doldurmak üzere olduklarını aktararak, "Bayram rezervasyonlarımız şu aşamada çok hızlandı. Bayram tatilinin 10 gün olması sebebiyle bizim bölgemizin tercih edilebilir bir yer olması nedeniyle Abant daha çok rezervasyonlarını doldurmak üzere. Yani yüzde 90'lardayız. Çok az odamız kaldı. Misafirlerimiz çok tercih ediyor. Abant bölgesinde 2 tane oteliz. Bölgemizi en iyi şekilde misafirlere sunarak onların en mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük metropolün tam ortasında olmasından dolayı bütün misafirlerimiz bu bölgeye çok talep gösteriyorlar. Bir de geçiş güzergahındayız. Bu nedenle 1, 2, 3 günlük konaklamaları çok rahat alıyoruz. Aynı zamanda doğa harikası bir yer olduğundan dolayı bölgemiz tüm misafirler tarafından tercih ediliyor" diye konuştu.