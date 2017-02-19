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19 Şubat 2017 Pazar
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    • Otelleri mesken tutmuşlar

    Lüks otellerin hamam, SPA merkezi ve spor salonlarındaki dolapların şifresini öğrenerek değeri onbinlerce dolar tutan saatler ile cüzdanları çalan çete çökertildi. Çetenin, Bolu’da birçok otelde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

    19 Şubat 2017 Pazar 07:02
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    Otelleri mesken tutmuşlar

    İstanbul polisi, lüks otellerin hamam, spor salonu, SPA merkezi ve masaj salonlarında bulunan dolaplardan değerli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine geçtiğimiz yılın kasım ayında soruşturma başlattı. Hırsızların otellere müşteri gibi gidip soyunma odalarında bulunan kasa ve dolapların şifrelerini öğrendikleri, ardından da değerleri 30 bin doları bulan saatlerle birlikte nakit paraları alarak kayıplara karıştıkları öğrenildi. Çete üyelerinin İstanbul başta olmak üzere Bolu, Afyon, Nevşehir, Yalova ve Uşak gibi çeşitli illerde de benzer soygunlar gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beşiktaş'ta lüks bir otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin çete üyesi olduğu tespit edildi. Suçlarını itiraf eden zanlılar Sekvan S. (35) ve Abbas Ö. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemelerin satılmasına aracılık ettikleri belirlenen iki kişi ise serbest bırakıldı.

    Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlıların telefonlarında yapılan incelemede hırsızlıkları gerçekleştirdikleri masaj salonlarında peştamallarla gezerken görüntüleri bulundu. Zanlılardan birinin de çaldığı malları kastederek sevgilisine "Sana bu akşam hediye getiriyorum" şeklinde kısa mesaj attığı görüldü.

    Yakalanan zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada her birinin yaklaşık değeri 30 bin doları bulan 14 adet kol saati ve 10 bin dolar nakit para ele geçirildi.

    Anahtar Kelimeler: Lüks, Otellerin, Hamam, SPA, Merkezi

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