Otizme dikkat çektiler

Haber: Esra Öztürk

Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde yapılan etkinliğe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, okul müdürleri, Özel Öğretim öğrencileri ve aileleri katıldı.

Özel öğrencilerin hazırladığı ront gösterileri öğretmenlerin eşliğinde işaret dili etkinliği ile öğretmen ve öğrencilerin ritim müzik grubunun gösterisi etkinliğe katılanların ilgisiyle dinlendi. Program sonunda özel öğrencilerin programa katılan davetlilerle birlikte otizm farkındalığın oluşturulması adına havaya balonlar uçuruldu.