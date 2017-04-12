Haber: BMA

İzzet Baysal Caddesi üzerinde otizm farkındalık etkinliği düzenlendi. Bolu Kent Konseyi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi ve Bolu’da faaliyet gösteren engelliler derneklerinin düzenlediği farkındalık gününe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik ve Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, otizmli çocuklar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Farkındalık ve farkında olma amaçlı düzenlenen etkinlikte elini farklı renklerde boyayarak baskı yapan Başkan Alaaddin Yılmaz, otizmin farkında olduğunu ve otizmli çocukların yanlarında olduğunu ifade etti.

“Bu çocuklar kendilerine ilgi gösteren birisini ömür boyu unutmazlar”

Başkan Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bu çocuklar bizim çocuklarımız hepimizin otizmli çocuğu olabilir, bu Allah’ın takdiri. Onların sevinci içten kendilerine ilgi gösteren insanı hiçbir zaman unutmazlar ve kızgınlıklarını da açık ifade ederler. İnsanlarla konuşurken çekiniyorum, yüzü gülüyor da içinden ne geçiriyor bilemeyiz, belli olanlar onlar sevgileri de kızgınlıkları da açık bunun için onları seviyoruz onlarda bizi seviyor, onların farkındalığını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz”

“Bütün engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini rahatlatacak bir sistemi yakında kuracağız”

“Bundan 15 sene önce onları dışarıda hiç kimse göremezde, ailelere yüktü ama Ak Parti iktidarı, tek başına iktidar ve tayip beyin liderliği ile bu insanlara ve bütün engellilere sahip çıkıldı. Şu anda sayımız belli ve geleceğe nasıl daha umutlu gidebiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Engelli yaşam kampüsü ile ilgili bir çalışmamız sürüyor milli eğitim bakanlığı sağlık bakanlığı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aynı zamanda belediye müşterek bir projeyi gerçekleştirmek üzereyiz bu proje gerçekleştiğinde ise artık bu çocuklar hayatın içine daha çok katılacaklar ve ailelerde rahatlayacaklar. Böyle bir çocuk sahibi olan aile devamlı bu çocuklar ile ilgilene ilgilene yıpranıyor ve psikolojileri bozuluyor onların da rahatlamaya ihtiyaçları var. Bu baharla beraber bütün engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini rahatlatacak çalışmalarımıza başlıyoruz. Onlarla daha çok beraber olarak onların mutlu olmasını sağlamaya çalışacağız.”