Otlarken dereye saplandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeniçağa ilçemizin Akıncılar köyünde, inek dereye düşerek mahsur kaldı. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Derenin çevresinde otlayan inek, yüksek otların arasından dengesini kaybederek dereye düştü. Dereye saplanan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Köylüler bir müddet ineği kurtarmak için uğraştı ama kurtaramadı. Durumu hemen 112 kontrol komuta merkezine bildiren köylüler Akıncılar köyüne itfaiye istedi. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine ineğin bulunduğu bölgeye Yeniçağa Belediyesi Fen işleri müdürlüğünün ekipleri ile intikal etti. Getirilen kepçe ile deredeki hayvan halatlarla bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.