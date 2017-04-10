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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Oto faresi yakalandı

    Arasında ilimizin de bulunduğu çeşitli illerden oto hırsızlığı yapan oto faresi lakaplı Ahmet A. Polisin amansız takibi sonucu İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Oto faresinin üçü Bolu’dan olmak üzere 10 otomobil çaldığı belirtildi.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 09:44
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    Oto faresi yakalandı
    Haber; Gönül Olutürk

    Bolu ve çeşitli illerden oto hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan zanlı, İstanbul’da yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçemizde Şubat 2017 tarihinde çalınan bir aracın failinin tespiti için yürütülen çalışma neticesinde; failin oto hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 42 yaşındaki Ahmet A. olduğu tespit edildi. Farklı illerde sahte kimlik kullanarak dolaştığı ortaya çıkan Ahmet A.’nın son olarak İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat sonucu zanlının İstanbul’da yakalanması sağlandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında Ereğli ilçesinde 1 adet, Alaplı ilçesinde 2 adet, Kilimli ilçesinde 1 adet, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 1 adet, İlimiz Yeniçağ ilçesinde 1 adet, Bolu Merkez’de 2 adet, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde 1 adet, Kocaeli’nin Derince ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 10 adet oto hırsızlığından soruşturmasının devam ettiği ve bu suçlardan arandığı ortaya çıktı.

    Öte yandan, Ahmet A.’nın genel bilgi tarama kayıtlarında Zonguldak’ta 3 adet, Kdz. Ereğli ilçesinde 4 adet, Gökçebey ilçesinde 4 adet, Devrek ilçesinde 2 adet, Çaycuma ilçesinde 1 adet, Bartın’da 2 adet, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1 adet, Karabük’te 2 adet, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 adet olmak üzere çok sayıda hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkemelerce hakkında hüküm verildiği ve arandığı ortaya çıktı.

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