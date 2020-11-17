Oto hırsızlarına operasyon

Haber: Volkan Yılmaz

Ankara’da Temmuz ayından Eylül ayına kadar meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğini harekete geçirdi. Oto hırsızlarının tespit edilmesi için başlatılan çalışmalar sonucunda emniyet ekipleri 12 şüpheli tespit etti. Aralarında 26 ayrı suç kaydı bulunan Ömer Yaralı'nın da bulunduğu şüphelilerin ilimiz Bolu ile Ankara, Çankırı ve Çorum’da 8 araç çaldıkları belirlendi. Emniyet tarafından şüphelilerin yakalanması için Ankara ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüphelinin ‘change’ adı verilen yöntemle satın aldıkları ve çeşitli yollarla temin ettikleri ağır hasarlı 5 otomobili, çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin diğer 3 aracı ise parçalayarak satıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.