Oto Parklar zamlandı

Haber: C. Kutay Aykan

Boluspor’dan bir yıllığına oto parkları kiralayan Duman Kardeşler Oto Yıkama. Oto Alım Satım ve Otopark İşletmeciliği sahibi Emre Duman, amaçlarının Bolu halkının üzerine fazla yük yüklemek olmadığını belirterek; “Şuanda güncel olarak yol kenarları 22 tane oto park cephe var. Yaklaşık buraları şuan 8 veya 9 tanesi aktif olarak çalışıyor. Diğer yerlerde personel eksiliğinden dolayı şuanda herhangi bir ücret toplanması söz konusu değil. Normalde önceki senelerde saat ücreti 4 TL’ydi biz bunu 5 liraya çıkarttık. Hatta bu en son belediye encümeninden çıkan rakamlar 1 saatlik kalan ücret 10 TL’ye kadar yapabilirsiniz dendi biz onu yapmadık. Derdimiz buralardan çok para toplamak veya vatandaşı park parasıyla mağdur etmek istemiyoruz bundan dolayı 5 lirada tuttuk saatlik ücreti. Gün boyu şuanda mesela belediye encümeninden yaklaşık 35- 40 liraya kadar çıkabiliyor. 24 saat kadar olan rakamlar bahsediyorum. Biz bunu maksimum 20 lira sonlandırdık.

Şimdi şöyle buraların belli bir kira bedeli var. Buralar kiralanıyor. Biz kira bedelini ödüyoruz. Bizim sonuçta buradan eksik topladığımız çok çok zamanda olabilir. Bilmiyorum daha yeni aldık göreceğiz. Ama geçmiş zamanlara bakarsak kafa kafaya çıkmış diyebiliriz. Katlı Otoparkta fiyatlar bir saati 6 TL’den başlıyor. Maksimum 24 saate kadar 35 TL’ye değişiyor. Aylık bonelik 200 TL. 3 aylık 550 TL. 6 aylık 1000 lira.

Yol kenarlarında da abone olayımız var. Oralarda genelde esnaf vatandaşlarımız var. Kendi dükkanının önünde araç çekmek isteyen abonelerimiz içinde aylık 150 lira” dedi.

Şehir merkezindeki yol kenarlarında ki yeni fiyatlar ise şöyle; 1 saat 5 lira, 1-3 saat 7, 3-5 saat 10, 5-8 saat 15, 8-12 saat 20 lira olurken Boluspor Katlı Otoparkındaki yeni zamlarda şu şekilde oluştu; 1 saat 6, 1-3 saat 10, 3-5 saat 14, 5-8 saat 18, 8-12 saat 25 ve 12-24 saat ise 35 lira olarak açıklandı.

BORÇU OLANLARA GÜZEL TEKLİF

Firma sahibi Emre Duman, çok sayıda araç sahibinin oto park borcu bulunduğunu ve bunun için yapılandırmaya gittiğini belirterek; “ Önümüzüdeki günlerde yeni bir zam yapmayı düşünmüyorum. Zaten açık otoparkların ihalesi 1 sene olarak aldım. 1 sene boyunca herhangi bir zam yapmayı düşünmüyorum. Amaç Boluspor için buralar alındı. Buranın işletmecisi benim bundan dolayı tam Bolusporunda şuaralar malum bir desteğe ihtiyacı vardı. O anlamda bizde elimizi taşımızın altına koyduk.

Oto Parklara caziplik şöyle aslında yazın yok ama kışın çok ciddi bir talep var. Ama şuanda yaklaşık burayı 2 buçuk 3 senedir işletiyorum. Bizim şimdi buradaki abonelerimizin çoğu esnaf . Benim burada abone sayım daha fazla. İnsanlar sokaklara çekiyor, sokak aralarına çekiyor. Kaldırımlara çekiyorlar bundan dolayı oradaki parayı vermek istemiyorlar. İnsanlar şuanda gerçekten ekonomik olarak kötü vatandaşın cebinde gerçekten para yok bundan dolayı en tasarruf edebileceği noktadan kaçmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bunun hesabını yapıyorlar.

Yasal işlemler yapmaya başlamadık daha fakat bunlarla ilgili başlangıç olarak biz Boluspora destek amaçlı aldık sonuçta para kazanmak için aldık, fakat bizim asıl hedefimiz burada var olan borçları minimum şekilde nasıl tamamen kapatabilmek. Vatandaş nasıl tamamen bu şekilde sıfıra çıkabilir bunun şeyini tartışırken arkadaşlarımızla da bunlarla ilgili eski borçlarla ilgili bir tabiri caizse vergi barışı yapmayı düşünüyoruz planlıyoruz. Yani adamın işte plakasına 1000 lira borcu birikmiş işte bunu tahsil etmek için başlangıçta biz şimdi caddede çalışan arkadaşlarımıza söyledim. İşte bu 500 lira 600 lira artık ne rakam neyse bilmiyorum onu şeyini yapmadık daha ödemesini de komple sıfırlayıp bunlarla ilgili bir tasvir yöntemi düşünüyoruz. Başlangıç için bunu yapacağız. Bundan sonra ki süreçte ben ödemiyorum tarzında vatandaş. Çünkü çok inatlaşıyor, otopark parasını öderken ödemek istemiyor, ödemeyen çok vatandaş var. Hukuksal eskiden boşluklar varmış fakat şuanda hukuksal boşluklar giderildi. İşte bizde ilk başta barış yöntemi ile çözmeye çalışacağız. Olmadı en son çare hukuk. Arkadaşlarımız var olan borçları gün içinde sürekli söylüyorlar. Yavaş yavaş bilgilendirmeye başladık. Umarım yakın bir sürede bu işi de çözeriz”