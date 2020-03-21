Haber: Ceylan Beykoz
Bakanlıklardan üst üste koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni genelgeler yayınlanırken alınan kararlar doğrultusunda ilimizde Açık Oto Pazarının da kapalı olacağı duyuruldu. Konuyla ilgili paylaşılan duyuru metninde, “Bolu halkına duyurulur, 22.03.2020 tarihinde Bolu Açık Oto Pazarı alınan tedbir kararları nedeniyle kapalıdır” ifadelerine yer verildi.
Oto Pazarı bugün kapalı olacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu Açık Oto Pazarı’nın da kapalı olacağı duyuruldu.
Haber: Ceylan Beykoz
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