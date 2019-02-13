Otobanda kovalamaca

Haber: Kasım Şahin

Saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine giden Batuhan Kara idaresindeki 06 FK 2305 plakalı otomobil ile otoyolun Çaydurt mevkiindeki kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis, aracın peşine düştü. Otoyolda hızla ilerleyen aracın sürücüsü, polisin uyarılarına rağmen durmayarak kaçmayı sürdürdü. Aracın yakalanması için seferber olan polis ekipleri yol güzergahı üzerinde tedbir aldı. Polis ekipleri aracın kaçışını engellemek için TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı geçişini trafiğe kapattı. Yaklaşık 25 kilometre kaçan sürücü Abant kavşağında durdurularak yakalandı. Polis, araçtan indirdiği sürücünün üzerini ve aracın içini didik didik aradı. Araçta ve sürücü üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 18 TL, 'Dur' ihtarına uymamaktan da 243 TL para cezası kesildi. Ayrıca aracın ruhsat sahibine de 2 bin 18 TL para cezası kesildi. Batuhan Kara, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 13:58