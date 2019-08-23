Otobanı birbirine kattılar

Haber: C. Kutay AYKAN

Kovalamaca olayı bu gün saat 12.30 sıralarında TEM otoyolunda meydana geldi. Batı gişelerindeki uygulama yapan otoban trafik ekipleri 34 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Aşırı sürat yapan araç sürücüsü dur ihtarına uymayarak, araç içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte kaçmaya başladı.

Otoban polisi dur ihtarına uymayan 34 plakalı aracın peşinden takibe başlayarak, ekip otosundan defalarca dur ihtarında bulundu. Alkollü sürücü ile 3 arkadaşı, tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdürdü.

Yeniçağa gişelerinde görev yapan trafik ekipleri, resmi trafik araçlarını ışıklı kavşağa çekerek yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonrası dur ihtarına uymayan 34 plakalı araç sıkıştırma yöntemiyle ve yol kapamayla durduruldu. Araç içerisindeki 4 kişi araçtan indirilip yere yatırılarak gözaltına alındı. 34 plakalı aracın sürücüsü ile diğer 3 yolcu gencin alkollü olduğu belirlendi.

Kovalamaca nedeniyle otobanda heyecanlı dakikalar yaşanırken, trafik akışı da bu olaydan dolayı etkilendi. Dur ihtarına uymayan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şubesine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 13:51