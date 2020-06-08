Otobüs biletlerinde indirim

Haber: Aysun Beykoz

Covid-19 önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 doluluk kısıtlamasına aile düzenlemesi geliyor. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı otobüslerde aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk yapmasına izin verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun onayı ile hazırlanan çalışma kapsamında aynı aileden olan fertler otobüslerde de yan yana oturabilecek. Böylece 2+1 olan 41 kişilik otobüsler 34, 38 kişilik otobüsler de 32 kişiye kadar yolcu alabilecek. 2+2 otobüslerde ise 54 kişilik otobüsler 38 kişi, 46 kişilik otobüsler ise 34 kişiye kadar taşıma yapacak. Söz konusu düzenleme bilet fiyatlarına da yansıyacak. Fiyatlar yan yana seyahat eden, aynı aileden olan kişiler için yüzde 25 ila 40 arasında düşecek.

Aynı aileden iki kişi seyahat ettiğinde bileti yüzde 25 daha uygun alacak. Virüs öncesi 100 TL olan bir bilet virüsle 180 TL’ye çıkmıştı. Yeni düzenlemeyle aynı aileden olan iki kişi seyahat ederse bilet fiyatı yüzde 25 indirimle 135 TL’ye düşecek. Eğer üç kişi olursa bilet 120 TL’den, anne-baba ve iki çocuk dört kişi seyahat ettiğinde de 110 liradan satılacak. Ancak kişi tek başına seyahat ediyorsa bileti yine 180 TL’den alacak.