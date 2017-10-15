Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Merkez PTT Caddesi’nde meydana geldi. Haznedarlar Sokak üzerinden PTT Caddesi’ne bağlanmak isteyen İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor kulübüne ait bir otobüs zor anlar yaşadı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs PTT Caddesi’ndeki viraja aracını sığdıramadı. İlk önce yolun kapanmasına neden olan otobüs, daha sonra ara sokağa geri geri giderek tekrar girdi. Bir süre sonra dönmeyi tekrar deneyen otobüs defalarca maddi hasara neden olabilecek kaza atlattı.

Otobüs şoförü defalarca denemenin ardından sonunda pes etti. Şoför, sonunda geldiği sokağa geri geri giderek caddeden çıkış yaptı.





