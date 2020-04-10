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Otobüs elektrik direğine çarptı

İlimiz Karacasu beldesinde bir otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı.

Otobüs elektrik direğine çarptı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Karacasu Beldesinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre 14 S 0224 plakalı otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, durumu elektrik firmasına bildirdi. Devrilen direk ve kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, bölgeye bir süre elektrik verilemedi. Kazadan otobüs sürücüsü burnu bile kanamadan kurtulurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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