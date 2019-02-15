Otobüs firmalarına bilgilendirme yapıldı



Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, BTSO Başkanı Türker Ateş, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Orhan Fırat, yolcu taşımacılığı yapan firma sahipleri ve şoförler katıldı. İl – ilçe merkezi arası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren otobüs firmalarına yönelik, yol ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantıda ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda yorgunluk kavramı, sürüş ve dinlenme süreleri, takograf cihazları ile ilgili yükümlülükler, yakıt güvenliği, fazla yolcu taşıma, yolcu indirme ve bindirme, araç lastikleri ve önemi, hız ve hıza bağlı riskler, takip mesafesi, emniyet kemeri kullanımı ve iç denetim ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi. Sunumun ardından yolcu taşımacılığı yapan firma sahipleri ve şoförlere hitaben bir konuşma yapan Vali Ahmet Ümit, kendilerinin son derece önemli bir görevi ifa ettiklerini dile getirdi.

Firma sahipleri ve şoförlere seslenerek, “Can taşıyorsunuz, insanları birbirine kavuşturuyorsunuz” diyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Bu kıymetli hizmeti, vicdani rahatlıkla yapıp, kurallara uymanız lazım. Maalesef ülkemizde kurallara uymayarak, alkollü araç kullanarak vb. sebeplerle savaşlarda kaybettiğimizden daha çok canı trafik kazalarında kaybediyoruz. Allah kimseye, kaza bela vermesin.

Siz hasret kavuşturansınız, çok önemlisiniz, çok önemli bir görev yapıyorsunuz, insanları sevdiklerine sapasağlam kavuşturun” dedi.

“ŞOFÖRLERİMİZ KENDİNELERİNE YAKIŞANI YAPMALI”

“21. yy’da kendimize yakışanı yapmamız lazım” diyerek konuşmasına devam eden Vali Ahmet Ümit ayrıca, “Şoförlerimizin kılık kıyafetiyle, insanlara hitabıyla, davranışlarıyla, kurallara uymasıyla kendine yakışanı yapıp vicdanen de rahat olmaları lazım” şeklinde konuştu.

Bolu’nun iki ana metropol arasında çok önemli bir arterde bulunduğunu ve binlerce aracın Bolu yollarını kullandığını dile getiren Vali Ahmet Ümit, “Hep birlikte el ele gönül gönüle insanımıza hizmet edelim. Değerli şoförlerimize yaptıkları işlerde başarılar diliyor ve bu toplantının amacına ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Vali Ümit, “Bolulu sürücülere yayalara gösterdikleri öncelik ve saygı dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgilendirme toplantısının sonunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan stant gezildi

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 12:01