Otobüs polemiği büyüdü

Haber:Erdal Tanrıverdi

Daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan, İBB tarafından beş adet yüksek yolcu kapasiteli büyük otobüsün ilimize tahsis edileceğini belirtmişti. Açıklanan tahsisle ilgili söz alan Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Bülent Oturak, Özcan’a; “Otobüslerin daha önce hibe olarak ilimize tahsis edeceğini söylemiştiniz. Fakat öyle olmadığını anlamış olduk. Şeffaf olmadığınızı otobüslerin ücretsiz geldiği algısını oluşturup aslında aylık kiralama ile alındığını bugün öğrendik” dedi.

Ak Partili Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Oturak cevaben açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, “Evet daha önce 5 adet yüksek taşıma kapasiteli otobüsün İBB tarafından Bolumuza tahsis edilmesi için İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu talimat vermişti. Fakat İBB’nin belediye meclisinde bildiğiniz gibi Ak Partili üyeler çoğunlukta olduğu için bu kararı meclisten geçirememişti. Yani ilimize bedelsiz tahsis edilecek olan otobüsler sizin AK Partili İBB Meclisi üyeleri tarafından engellendi. İlimizin ihtiyacının aciliyeti açısından sorunun giderilmesi için 34 plakalı otobüsler aylık 2 bin TL’ye İBB encümeni kararıyla kiralandı. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde İmamoğlu’nun çoğunluğu olmadığı için encümen kararıyla bunu çözdüler. Bolu’ya 5 tane otobüsü ücretsiz tahsis edilmemesi için uğraşan AK Partili Meclis üyeleri bir hizmeti daha engellemiş oldu. Fakat değeri milyonlarca lirayı bulan bu otobüsler yasanın elverdiği en uygun fiyata, hatta bedava sayılacak bir ücrete kiralanmış oldu” ifadelerini kullandı.