​​​​​​​Otobüs seferleri yeniden başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamalarının yapılması en çok şehirlerarası otobüs seferi yapan firmaları zorladı. Salgın sürecinde seferlerini durduran otobüs firmaları normalleşme adımlarının atılması ile birlikte 4 Haziran itibariyle seferlerine başlayacaklarını duyurdular. Konuyla ilgili 4 büyük otobüs firması Metro, Ulusoy, Pamukkale ve Kamil Koç’tan üst üste açıklamalar yapıldı.

MOLA BİTTİ

Metro Turizmden yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde de yanınızdaydık, 4 Haziran’dan sonra da! Aklımızda yollar, rotamızda kavuşmak var. 4 Haziran’da tüm seferlerimizle hizmetinizdeyiz” dedi.

Ulusoy’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Mola bitti! Kavuşmaya hazır mısınız? Sağlığınız için tüm önlemlerimizi alarak 4 Haziran itibariyle sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için tüm seferlerimiz planlanmıştır.”

Pamukkale Turizm de konuyla ilgili, “Mola bitti! Sonunda kavuşuyoruz. 4 Haziran’da yola çıkıyoruz. Güncel seferlerimiz için bilet işlemlerinizi web adresimizden ve mobil uygulamamızdan hemen gerçekleştirebilirsiniz” açıklaması yapıldı.

Kamil Koç ise, “1+1 hijyen hat seferlerimizle 4 Haziran’da hizmetinizdeyiz” ifadelerine yer verdi.

HED KODUYLA SEYAHAT

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise 'seyahat izin belgesi' alınması gerekiyor.