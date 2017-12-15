banner133

banner101

15 Aralık 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Otobüs şoförlerinden açıklama

    Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, geçtiğimiz günlerde bir şoförünün üniversite öğrencisine sözlü olarak taciz ettiği iddiası ile çıkan haberler üzerine basın açıklaması yaptı.

    15 Aralık 2017 Cuma 12:55
    Bu haber 36 kez okundu
    Otobüs şoförlerinden açıklama

    Haber: Semih Baykal

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan K.Ç. isimli genç kız, geçtiğimiz günlerde bir otobüs şoförü tarafında sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Bolu Belediyesine ve Bahçeli Evler Polis Merkezine giderek şikayette bulunmuştu. Bizde gazete olarak bu olayı ‘Şok Sözlü Taciz iddiası’ başlığıyla haber yapmıştık. Bu olay ve haber üzerine Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif ve yönetim kurulu başkanları şu açıklamayı yaptı; “2015 yılından itibaren yaklaşık 3 yıldır Özel Halk Otobüsü Taşımacılığı yapmaktayız. Çalışma listelerimiz de yolcu yoğunluğumuzun olduğu üniversitemizde öğrencilerimiz sabahları yurtlardan alınıp akşamları da  belli saatlerden sonra  özellikle kız öğrencilerimizden yapılan toplantılarda gelen talepler doğrultusunda  ulusal basında çıkan bazı olumsuz haberlerden sonra sorun yaşamamaları ve güvenliklerini sağlamak anlamında yurtlarına kadar bırakılması konusunda  yardımcı olunması hususunda gerekli talimatlar verilmiştir. İyi niyetle alınmış bu karar öğrencilerimiz tarafından yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Olay ile ilgili tarafımıza gelen şikayet  kaydından sonra araçtan görüntü alınmış, izlenmiş ve haberde belirtilen konuşmaların olmadığı tespit edilmiştir.Ancak olay emniyete intikal ettiği için soruşturma bitimine kadar görevli şoför  arkadaş açığa alınmıştır. Özel Halk Otobüsleri olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu haber  sistemimizde bulunan  110 araçta çalışan  yaklaşık 170 şoför arkadaşımız arasında rahatsızlık yaratmıştır. Devamında iyi niyetle aldığımız  bu kararın  yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için çalışma düzeninde kendi güzergahı ve durakları haricinde bundan sonra yolcu alınmaması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Şimdiye kadar sistemimizde bu tarz olay yaşanmamıştır. Yaşanan olay da bünyemizde çalışan emekçi arkadaşlarımızın içine düştükleri bu olumsuz durumdan dolayı özür dileriz.”

                   

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Özel, Halk, Otobüsleri

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÖFKENİZİ BİRİKTİRİN !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Siyaset Zor İş
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Neden yazmıyorsun
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BOLU’NUN ŞEFLERİ İŞİN MUTFAĞINDAN SESLENİYOR” PANELİNDEN …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsan Hayatına Dokunmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MUSTAFA NAMDAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit NEDEN?(ler)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (IV)
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CİHATÇI RIZA'NIN ALTINLARI
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KENT AĞAÇLARI YALNIZCA PAHALI SÜS MÜDÜR?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MÜLKİYE
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz 5X5 BOLUSPOR (Analiz)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Gürkan Dura Gürkan Dura UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109