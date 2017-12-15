Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan K.Ç. isimli genç kız, geçtiğimiz günlerde bir otobüs şoförü tarafında sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Bolu Belediyesine ve Bahçeli Evler Polis Merkezine giderek şikayette bulunmuştu. Bizde gazete olarak bu olayı ‘Şok Sözlü Taciz iddiası’ başlığıyla haber yapmıştık. Bu olay ve haber üzerine Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif ve yönetim kurulu başkanları şu açıklamayı yaptı; “2015 yılından itibaren yaklaşık 3 yıldır Özel Halk Otobüsü Taşımacılığı yapmaktayız. Çalışma listelerimiz de yolcu yoğunluğumuzun olduğu üniversitemizde öğrencilerimiz sabahları yurtlardan alınıp akşamları da belli saatlerden sonra özellikle kız öğrencilerimizden yapılan toplantılarda gelen talepler doğrultusunda ulusal basında çıkan bazı olumsuz haberlerden sonra sorun yaşamamaları ve güvenliklerini sağlamak anlamında yurtlarına kadar bırakılması konusunda yardımcı olunması hususunda gerekli talimatlar verilmiştir. İyi niyetle alınmış bu karar öğrencilerimiz tarafından yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Olay ile ilgili tarafımıza gelen şikayet kaydından sonra araçtan görüntü alınmış, izlenmiş ve haberde belirtilen konuşmaların olmadığı tespit edilmiştir.Ancak olay emniyete intikal ettiği için soruşturma bitimine kadar görevli şoför arkadaş açığa alınmıştır. Özel Halk Otobüsleri olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu haber sistemimizde bulunan 110 araçta çalışan yaklaşık 170 şoför arkadaşımız arasında rahatsızlık yaratmıştır. Devamında iyi niyetle aldığımız bu kararın yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için çalışma düzeninde kendi güzergahı ve durakları haricinde bundan sonra yolcu alınmaması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Şimdiye kadar sistemimizde bu tarz olay yaşanmamıştır. Yaşanan olay da bünyemizde çalışan emekçi arkadaşlarımızın içine düştükleri bu olumsuz durumdan dolayı özür dileriz.”