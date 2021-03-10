Otobüs ücretleri zamlandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleşen ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda alınan otobüs zammı kararları gelecek aybaşından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bolu Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci oturumunda Çaydurt hattı kademeli fiyat ücretleri, Highway hattı kademeli fiyat ücretleri, üniversite hattı biniş ücretleri kampüs içi rink ücreti, kredi kartı ile biniş ücreti, iki binişlik manyetik kart ücreti ve aktarma biniş ücreti yeniden güncellenme talebi meclis onayına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak fiyatlar şu şekilde;

14 noluHighway, Dağkent ve 22 nolu Abant tam 3 TL.,Highway 3.75 TL. Akçaalan, Dereceören 6 TL, Abant 12 TL., 22 nolu Abant indirimli; Dağkent 2 TL, Highway 2.50 TL Akçaalan 4 TL, Abant 8 TL., 1 noluÇaydurt hattı; tam 3 TL, Organize 3.75 TL, Çaydurt 4 TL., 1 noluÇaydurt hattı indirimli; 2 TL, Organize 2.50 TL, Çaydurt 2.75 TL. Üniversite hattı indirimli; 2.25 TL kampüs içi rink tam, indirimli 1 TL oldu.