Otobüs ve taksilerin zamlı tarifesi belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Ocak Ayı 2’nci oturumunda, 2022 yılında uygulanacak toplu taşıma ücretleri görüşüldü. Akaryakıttaki ani artışlar nedeniyle bir süredir ertelenen görüşmeler neticeye bağlandı.

Buna göre yapılan oylama ile kabul edilen fiyat tarife cetvelinde; tam bilet 5 lira, öğrenci bileti 3 lira 75 kuruş, ikametsiz öğrenci 4 lira olarak belirlendi. Taksilerdeki fiyatlar ise; taksimetre açılış 7 lira, kilometre başı fiyat 7 lira 50 kuruş, bekleme 1 lira, 1 kilometreye kadar kısa mesafe 17 lira olarak kabul edildi.