Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza saat 23.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi 4518 sokak bulunan Kamil Koç yazıhanesinde meydana geldi. 14 EM 740 plakalı aracın sürücüsü İlker Öztürk, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs yazıhanesine girdi. Şiddetli çarpma sonucu yazıhanenin ön camları, kapısı ve pencereleri yerle bir oldu.

Kazada, sürücü İlker Öztürk, araçta bulunan Asya Öztürk(1), Ayşegül Soydan(18), Neşe Öztürk(16) ve Azra Eylül Soydan(3), yaralandılar. Yaralıların tedavileri Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde sürerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.