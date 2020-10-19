Otobüsçüler ekonomik çıkmazda

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Özel Halk Otobüsçüleri, sorunlarını aktarmak üzere basın açıklaması yaptı. İtfaiye Müdürlüğü önünde bulunan durakta bir araya gelen otobüs işletmecileri, pandemi süreciyle birlikte ekonomik olarak daha da zor bir çıkmaza girdiklerini belirttiler.

“TEKERLEK TAŞA DAYANMIŞTIR”

Otobüsçüler adına açıklamayı yapan Özel Halk Otobüsleri yöneticisi Kıvanç Alagöz, “Bolu Özel Halk otobüsleri olarak 2015 yılında zorla sokulduğumuz bu sistemde artık şoför tabiriyle ‘tekerlek taşa dayanmıştır.’ Esnaf olarak iflasın eşiğine gelmiş durumdayız. Yaklaşık 6 yılımız tamamen borç ödemekle geçmiş, fakat sistemin yanlışlarından dolayı borçlar azalacağı yerde her geçen gün daha da artmaktadır. Geleceğini tamamen bu işe bağlayan insanlar artık geleceğini görememektedir” dedi.

“50 YILDIR BU İŞİ YAPAN İNSANLAR KENARA ÇEKİLMEKTEDİR”

Zaten zor durumda olan Özel Halk Otobüsleri camiasının yaklaşık 8 aydır devam eden pandemi nedeniyle iyice zora girdiğini aktaran Alagöz açıklamasında ayrıca, “Özel Halk Otobüsleri bu süreçte yeterli desteği bulamadığı için artık hizmet veremeyecek duruma gelmiştir. Mazot alamayan, kredi borçlarından dolayı hesaplarına bloke konan vb. sıkıntıları yaşayan arkadaşlarımız her geçen gün daha da artmakta ve maalesef 50 yıldır bu işi yapan insanlar yavaş yavaş kenara çekilmektedir. Son 6 yılı özetleyecek olursak; taşıdığımız ücretsiz yolcu yaklaşık 8 milyon kişi. Toplam yolcumuzun yüzde 20’sine tekabül etmektedir. Ayrıca belediyeye verdiğimiz komisyon, kart firmasının aldığı komisyona ilave olarak akaryakıt, sigorta, sanayi, şoför vb. giderleri çıktıktan sonra evimize götürecek ekmek parası bile kalmamaktadır” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIN ACİLEN YAPILMASINI TALEP ETMEKTEYİZ”

Alagöz otobüsçüler adına yaptığı açıklamada son olarak ise şunları söyledi: “Bolu Belediyesi ve bağlı bulunduğumuz Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası yetkililerine buradan sesleniyoruz. Şartlar yeniden ele alınarak biz Özel Halk Otobüsü işleticilerinin hizmete devam edebilmeleri için gerekli çalışmaların acilen yapılmasını talep etmekteyiz. Aksi takdirde bu sistemin devam etmesi imkansız hale gelmiştir.”