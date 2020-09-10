Otobüsçüler isyanda

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında “ayakta yolcu alımına müsaade edilmemesi” kararını açıklamasının ardından konuşan Karaköy Kooperatifi Başkanı Mülayim, “Mart ayından itibaren zor günler geçiriyoruz. Devletimizden ve belediyemizden Covid – 19’la mücadele kapsamında ayakta yolcu taşınmaması noktasını yargılayacak hakka sahip değiliz. Tabii ki Covid – 19 ile mücadele edilmesi gerekiyor. Fakat bu mücadele verilirken, bir taraftan da esnafı nasıl ayakta tutabiliriz? Esnaf nasıl yakıtını alabilir? Nasıl evine ekmek götürebilir? Devletin bunları da düşünmesi gerekir” şeklinde konuştu.

GELİRİMİZ GİDERİMİZİ KARŞILAMIYOR

Mart ayından itibaren geçtiğimiz 6 ay içerisinde zor günler geçirdiklerini belirten Mülayim, “Bolu’da 110 araçla hizmet vermekteyiz. 12 ve 7.5 metrelik araçlarımızın kapasiteleriyle alakalı yetersizlik yok. Standartlara göre oturan yolcunun az, ayakta yolcunun fazla olduğu tasarlanan araçlar. Üniversite ve diğer okulların uzaktan eğitime devam edecek olması bizim sektörümüzü çok etkiledi. Bu sıkıntılı sürecin devam edecek olması da özel halk otobüsü esnafını daha zor günlerin beklediği anlamına geliyor. Özel halk otobüsü esnafı olarak gelir gideri karşılamamaktadır. Esnafımız evine ekmek götüremiyor. Akaryakıtını alamıyor ve ötelenmiş kredilerin zamanı gelmiş. SGK primleri ve şoför maaşları var. Velhasıl zor bir sürecin içerinde destek bekliyoruz. Buna rağmen sabırla, işimizi aksatmadan hizmet vermeye devam etmekteyiz”

DEVLETİMİZDEN VE BELEDİYEMİZDEN TALEP EDİYORUZ

“Devletimizden kanunlar çerçevesinde belirlemiş oldukları 21 kalem ücretsiz yolcumuzun bizim sırtımızdan kaldırılması ve çözüme ulaşmasını istiyoruz. İkinci olarak Bolu Belediyesi’nin hizmetlerini aksatmadan devam edebilmemiz açısından, araçların tekerleklerin sağlıklı dönmesi, sigortasının ve vergilerinin veya diğer parçaların giderlerinin giderilmesi açısından; nasıl temizlik işlerine her yıl bir bütçe ayrılıyor ise yolcu taşımasının da bir hizmet olarak görülmesi ve bunun da bütçeden karşılanması gerektiğine inanıyorum. En azından pandemi süresi bitene kadar nakdi yardımlar yapılabilir”

ÜCRETSİZ YOLCULARA ÇÖZÜM GETİRİLSİN

“Bu süreç içerisinde özel halk otobüsleri esnafı devletimizin kanunlar çerçevesinde belirlemiş olduğu ücretsiz yolcuları taşımak zorunda. Ücretsiz olarak özel halk otobüslerini kullanan yolcularımız konusunda, devletimiz farklı bir ödeme şekli uygulayarak bu yolcuların yükünü bizim sırtımızdan alabileceği inancındayım. Belediyemizden ise, nasıl halkıma hizmet edebilirim? Ulaşımdaki sıkıntıları ortadan nasıl kaldırabilirim noktasında özel halk otobüsleri esnafına bütçe ayrılmasını talep ediyoruz”