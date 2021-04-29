Otobüsçüler zam istedi

Haber: Ceylan Beykoz

Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası on binlerce vatandaş otogarlara akın etti. Otogarlarda yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Geçen günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda günlük 600- 650 araç çıkıyordu. Bugün ise bu araç sayısı 800- 850’yi şimdiden buldu” dedi.

“YÜZDE 50 BİR FİYAT ARTIŞI TALEP ETTİK”

Kısıtlamayı fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan TOFED Başkanı Birol Özcan ayrıca zam talebinde bulunduklarını bildirdi. Özcan, “Bu durum fırsata çevirmek isteyenler olabiliyor. Belediyeler ile görüştük. Yüksek fiyattaki taşımacılar için önlem alınacak. Burada bulunan otobüs firmalarının yüksek fiyatlarda bilet satacaklarını zannetmiyorum. Böyle bir fırsatçılık ile karşı karşıya kalan vatandaşımız gelip bize söylesin. Şu an fiyatlarda bir artış söz konusu olmamalı. Yüksek fiyatla bilet satamaz kimse. Asıl artış Cuma gününden sonra uygulanacak. Bizler bu süreçte bakanlık ile görüştük. Cuma gününden sonra yüzde 50 fiyat artışı talep ettik. Bakanlığımız da bu talebimizi makul karşıladı. Birkaç gün içerisinde sonuç alacağız” dedi.