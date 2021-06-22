Otobüsler artık ‘kırmızı-beyaz’ olacak



Haber: Okay Özcan

1 Nisan’da yeni Ulaşım Sistemi’ni devreye alan Bolu Belediyesi, Özel Halk Otobüsleri’nde de renk değişikliğine gitti. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmayla şehir içi ulaşımı sağlayan Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri artık ay-yıldızlı bayrağımızın ve şanlı Boluspor’umuzun renkleri olan “kırmızı-beyaz” olacak.

110 otobüs yenileniyor

Yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sedat Gülener, ulaşımda 1 Nisan’da yeni bir sisteme geçtiklerini anımsatarak, “Ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmek amacıyla 1 Nisan’da yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde 5 bölgede, 5 kooperatifle hatlarımızı oluşturduk. Ayrıca araçlarımızın renk değişimleri devam etmekte. Tüm otobüslerimizi kırmızı beyaz renklerle buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra, bugün itibariyle Bolu dışı firmanın 18 aracı da satın almak suretiyle Bolu Belediyesi bünyesine kazandırdık. Şu an 110 araçla Bolu’ya hizmet ediyoruz” dedi.