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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Otogarda kaçak mülteci operasyonu

    Bolu Otogarı’nda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen pasaport ve kimliklerini ibraz edemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Bolu Otogarının mülteci dolandırıcılarının uğrak yeri olduğu ortaya çıktı.

    16 Kasım 2017 Perşembe 14:29
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    Otogarda kaçak mülteci operasyonu
    Özel Haber: Semih BAYKAL 
    İlimiz Otogarı’nda doğu illerinden gelen bir otobüsten inen 4 yabancı uyruklu şahıs güvenlik görevlileri tarafından fark edilince yakayı ele verdi. Otogar güvenliği yabancı uyruklu şahıslara kimlik ve pasaport sordu. Kişiler kimlik ve pasaport ibraz edemeyince durum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine intikal ettirildi. Otogara gelen polis ekibi yabancı uyruklu dört şahısın üzerinde ve valizlerinde arama yaptı. Aramanın ardından pasaport gösteremeyen ve Afgan Uyruklu olduğu tespit edilen kişiler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bolu Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yurda kaçak yollarla girdiği öğrenilen 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

    OTOGARA KAÇAK MÜLTECİ AKINI
    Gözaltı işlemleri sonrası ilginç bir olay ortaya çıktı. Bolu Otogarı’na doğu illerinden gelen otobüsler tarafından savaştan kaçan pasaportsuz ve kimliksiz mültecilerin bırakıldığı iddia edildi. Her hafta en aza 5 - 10 mültecinin pasaportsuz ve kimliksiz olarak Bolu otogarına bırakıldığını belirten otogar çalışanları, “Bu kişileri gördüğümüzde polise haber veriyoruz onlarda mültecileri alıp götürüyor. Mültecilerin bazıları burası İstanbul diyerek bırakıldığını anlatıyor. Yani bu mülteci meselesi Şener Şen’in ‘Banker Bilo’ filmine benziyor. Bazı aylarda yaşanan kaçak mülteci olayının sayısı 60’ı buluyor” ifadelerini kullandılar. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Otogarı’nda, Yabancı, Uyruklu, Oldukları

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