Otogaza 6 kuruş zam

Haber: Volkan Yılmaz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG zammı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; otogaz fiyatları 6 kuruş zamlandı. EPGİS’ten yapılan açıklamada; “20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; otogazda 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi. Zammın ardından Bolu’da ortalama 3,84’dan satılan oto gazın litresi 3,90’a yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.