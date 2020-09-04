 Otogaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan duyuruda otogaz fiyatlarına 13 krş/lt zam geldiği açıklandı.

 Otogaza zam geldi

Haber: Ceylan Beykoz

EPGİS’den yapılan açıklamaya göre, LPG’ye 13 kuruşluk bir zam geldi. 13 kuruşluk zammın 3 kuruşunun pompa fiyatlarına yansımayacağı, Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı belirtildi. Konuyla ilgili EPGİS’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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