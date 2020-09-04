 Otogaza zam geldi

Haber: Ceylan Beykoz

EPGİS’den yapılan açıklamaya göre, LPG’ye 13 kuruşluk bir zam geldi. 13 kuruşluk zammın 3 kuruşunun pompa fiyatlarına yansımayacağı, Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı belirtildi. Konuyla ilgili EPGİS’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."