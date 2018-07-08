Haber: BMA

Otomotiv bakım sektöründe ilimizin kaliteli kuruluşu Han-Car Otomotiv Bosch Car Service, Bolu’da daha önce yapılmayan bir hizmeti hayata geçirdi. Han-Car otomatik şanzıman tamirini Boluluların hizmetine sunmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan servis müdürü Serdar Özşahin şu ifadelere yer verdi: “Han-Car Otomotiv olarak kurulduğumuz günden bu yana Bolu halkımıza, en güvenilir, en kaliteli hizmeti, uygun fiyatlarla veriyoruz. Üç yıldır her marka araca, tek çatı altında garantili hizmet veriyoruz. Günümüzde otomatik şanzımanlı araçların kullanımının artmasıyla, otomatik şanzıman tamiri yapılan yerlere de ihtiyaç artmıştır. Bolu’muzda böyle bir yer olmadığı için araç sahibi hemşerilerimiz, İstanbul ve Ankara’ya giderek şanzıman tamiri yaptırmak zorunda kalıyorlardı. Bu da hem zaman anlamında kayıp, hem de maddi anlamda büyük bir yük oluyordu. Biz Bolu’da otomatik şanzıman tamirinin bir ihtiyaç olduğunu gördük ve kolları sıvadık. İstanbul’dan işinin ehli, otuz yılını otomatik şanzıman tamirine vermiş ve mesleğinde saygın bir yerde olan Nuri Ustamızla anlaşarak, Bolu’muzda bir ilk olan otomatik şanzıman tamiri hizmeti vermeye başladık. Otomatik vitesli araçlarda problem yaşayan hemşerilerimiz artık üzülmesin. Han Car Otomotiv Bosch Car Servise gelin, uygun fiyatlarla garantili şekilde otomatik şanzıman tamirinizi yapalım” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca müşterilerin bilgi için 0374 333 8 333 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.