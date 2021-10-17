Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, D100 Karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Siyam idaresindeki 34 UV 0760 plakalı Kia marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ali Çakıroğlu yönetimindeki 34 TM 8212 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Siyam idaresindeki otomobil refüjde devrilerek ters döndü. Çakıroğlu’nun kullandığı otomobil ise, refüjden karşı şeride geçerek 100 metre uzaklıktaki bir fabrikanın nöbetçi kulübesinin bulunduğu bahçeye girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anında kulübede olan 2 kişi şans eseri kurtuldu.

Kazada, sürücü Mustafa Siyam ve yanında yolcu olarak bulunan Fahriye Siyam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kulübeden çıkamadan otomobil bahçeye girdi

Kaza anında arkadaşıyla birlikte nöbetçi kulübesinde bulunan güvenlik görevlisi aracın kendilerine doğru geldiğini görerek büyük korku yaşadı. Bahçenin girişindeki direğe çarptıktan sonra otomobilin yavaşlayarak durması olası bir faciayı önledi. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan güvenlik görevlisi, “Muhasebe müdürü arkadaşla oturuyorduk. Gümbürtüyü duyduğumuz an araba 100 metre sürtünerek buraya geldi. Arkadaşa “kaç, geliyor” dedim ama o sırada araba burada bitti. Aracın camını kırarak yaralıları çıkardık” dedi.