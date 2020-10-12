Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza Dörtdivan Metro Dinlenme Tesisleri ile Yeniçağa gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anadolu Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Sürücünün kontrolü sağlayamaması sonucu araç yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazayı ihbar alan Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve emniyet ekipleri hemen olay yerine geldi. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’si yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye sevkedildiler. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.