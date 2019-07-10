Otomobil gözler önünde göle gömüldü

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kırmızı renkli Ford marka aracıyla Gölköy’e gelen sürücü, aracının el frenini çekmeden aracından indi ve bagajından bir şey almak isterken, araç bayır aşağıya yürümeye başladı. Aracın sürücüsü ne yaptıysa aracını bir türlü durduramadı ve araç gözler önünde gölün derin sularına gömüldü.

Olayı gören ve duyan vatandaşlar genç sürücüye yardım etmek için seferber oldu. Olay yerine bir de dalgıç çağrıldı. Gölün derin sularına dalan dalgıç yanında getirdiği hayatı, gölün dibine dalan aracın arka çeki yerine halatı bağladıktan sonra bir başka araçla, sulara gömüler 14 plakalı araç gölden çıkartıldı.









Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 11:37