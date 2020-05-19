Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Ersin M. idaresindeki 14 EN 525 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda önünde seyreden Selami Y. yönetimindeki BK 395 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki bankete çarparak devrilirken, otomobil ise orta refüje savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 14:59