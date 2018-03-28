Haber: Semih Baykal

İlimiz Ovadüzü Mahallesinde şehir merkezine gitmekte olan Nihat Koban yönetimindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Özşahin yönetimindeki 14 EG 291 plakalı yem yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Koban ile yanındaki Ahmet Öztürk (42), Mürsel Çayır (43) araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde kalbi duran Nihat Koban ve Ahmet Öztürk’e kalp masajı yapıldı. Bu sırada kaza yerine gelen otomobildekilerin yakınları, müdahalede yetersiz kaldıklarını iddia ettikleri 112 Acil, itfaiye ekipleriyle ve kazayı görüntülemeyi çalışan gazetecilerle tartıştı. Gerginliği, araya giren polis önledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nihat Koban ve Ahmet Öztürk, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hastanede acı haberi alınca sinir krizi geçirip, taşkınlık yapan Koban ve Öztürk’ün yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.