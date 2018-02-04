Haber: Semih Baykal

Kaza, Mudurnu – Bolu yolu Akkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu merkez istikametinde seyreden Ezgi Ruhşan kontrolündeki 14 EZ 235 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sürücü Ezgi Ruhşan otomobilde sıkışırken, araçta yolculuk eden Ramazan Özdemir ise hafif yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından olay yerine İtfaiye ve 112 Acil ekipleri çağırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Ezgi Ruhşan sıkıştığı araçtan çıkarılıp 112 Acil çalışanlarına teslim edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.