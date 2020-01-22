Otomobil markete daldı

İlimiz Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu marketin içine daldı. Araçta sıkışan şoför itfaiye tarafından kurtarıldı.

Otomobil markete daldı

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre kaza Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. Çayboyu Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarında bulunan bir marketin içine daldı. Kazayı ihbar alan Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine geldi. Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kazada araçta ve markette maddi hasar meydana geldi. Kazanın geç saatlerde yaşanması sebebiyle marketin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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