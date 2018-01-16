Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan yetkililer bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı. Ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıklandı. Araba egzozundan çıkan tozun boyutu 2.5 mikrometre çapında. Soluduğun zaman doğrudan ciğerine ulaşıyor. Çünkü burun 5 mikrometrenin üzerini filtre edebiliyor. Altındakini edemiyor. Dolayısıyla egzozdan çıkan gaz soluduğun da doğrudan ciğerine kadar gidiyor ve zarar veriyor. Bu kirleticilerin kontrol edilmesi çok güç.

Havamızı kirleten bir başka neden de ısınma amaçlı kullanılan kömürler ile yalıtımsızlık. Yalıtım yaptırarak ısınma faturasını yüzde 30 düşürmek mümkün. Böylece yalıtıma harcanan para üç yılda kendini amorti ediyor. Yalıtım seferberliğiyle enerji savurganlığına son vermek gerekiyor.