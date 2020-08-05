Otomobil tabelaya çarpıp savruldu

Seyir halindeyken kontrolden çıkaran yol kenarındaki dinlenme tesisinin tabelasına çarparak savrulan otomobilin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil tabelaya çarpıp savruldu

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeniçağa ilçesi Ataköy mevkiinde meydana geldi. Bolu’dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan Ramazan Çubukcu yönetimindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelayı deviren otomobil dinlenme tesisinin park alanına kadar savrulduktan sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan eşiyle 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan kaza anı olay yerinin gerçekleştiği dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya hızla çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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