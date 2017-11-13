Haber: Semih Baykal

Kaza ilimiz TEM otoyolu Çaydurt Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara İstikametinden İstanbul İstikametine seyreden 34 ED 5575 plakalı otomobil, Çaydurt Mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazayı görenler 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de takviyeye geldi. Kazada yaralanan sürücü 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.