Haber: Semih BAYKAL

Kaza, TEM Otoyolu’nun ilimiz kesimi Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametin giden Gökhan Yücel’in kontrolündeki 06 AAZ 827 plakalı araç, Yeniçağa rampası mevkisinde, önünde ilerleyen Cengiz Güler’in kullandığı 41 UT 755 plakalı TIR’a çarptı. TIR’ın altına giren otomobilin sürücü ile araçtaki Mehtap Yücel, İlkay, Nilda ve Rabia Acarer yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Akara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile normale döndü.