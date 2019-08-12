Otomobil tutkunları buluştu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde bulunan araba tutkunları kurdukları Köroğlu Garage 14 adlı platform ile bir araya gelerek kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyorlar. Otomobil tutkunları son olarak arefe gününde Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Yaklaşık 70 aracın katıldığı etkinlikte Mercedes, Fiat Doblo, Hyundai, Opel, DaicaDuster, Egea ve birçok marka araç grubu buluştu. Otomobil tutkunları Bolu için dostluk ve kardeşliği her zaman devam ettireceklerini belirttiler. Organizasyona katılanlara çay ve baklava ikramında bulunuldu. Çıkınlar Mahallesi Pazar alanında Köroğlu Garage 14 platformu çatısı altında toplanan araç tutkunları zaman zaman bu tür organizasyonlara devam edeceklerini ifade ettiler.