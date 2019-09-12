Otomobil veya ATV kazanma şansı 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, 16 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve üzerindeki alışverişlerde ziyaretçilerine 1 adet Toyota Hilux veya 3 adet Mondial AU 200 ATV’den birini kazanma şansını sunuyor. Kampanyaya katılacak Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin, alışveriş toplamları 100 TL’ye ulaştığında danışma noktasına gelerek kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.