Otomobilde ÖTV indirimi yolda

Haber: Ceylan Beykoz

Fiyatları giderek yükseldiği otomobil piyasasında yeni araç almak isteyenleri sevindirecek haber geldi. Geçtiğimiz ay Resmi Gazetede yayınlanan engelli indirimi ile ÖTV indiriminin ilk adımı atıldı. İkinci el araç fiyatlarının çok yükseldiği piyasa sebebiyle tüm vatandaşlara ÖTV indirimi yapılması bekleniyor.

Resmi Gazetede yayınlanan engelli indirimine ilişkin maddede şu ifadelere yer verildi: “Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen yüzde 22.58’lik artış nedeniyle engelli vatandaşlardan 247.400 TL kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL’yi geçmeyen otomobillerde ÖTV alınmayacak.”

Yayınlanan karar son zamanlarda durma noktasına gelen otomobil piyasasında ÖTV indirimi beklentisini yükseltirken uzmanlar piyasanın başka türlü harekete geçme ihtimali olmadığını belirtiyor.

İKİNCİ EL PİYASASI DURMUYOR

Otomobil piyasasında ikinci ele rağbet gün geçtikçe artıyor. Yayınlanan bilgilerde ikinci el otomatik araç en çok alım satım yapılan araç türü oldu. Sürekli bir akışın olduğu ikinci el sektörü nedeniyle sıfır araç alma neredeyse imkansız hale geldi. Bu sebeple ilk olarak mobilyada başlayan ÖTV oranları otomobille bu sene de devam edecek. En az 2 ay sürecek ÖTV indirimi sıfıra indirilmeyecek, ancak çok düşük bir oranla satım yapılacak. Bu da yeni araç alacak vatandaşlara yüzde 20-25 katkı sağlaması bekleniyor.